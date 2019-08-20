В России ожидают падения цен на свинину
Оптовые цены на свинину в России могут снизиться к концу года на 10 процентов. Об этом гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв рассказал «РИА Новости».
По его словам, прирост объёма производства будет продолжаться ближайшие три-четыре года на 4-5 процентов в год. Это приведёт к усилению внутренней конкуренции и снижению оптовых цен отмечает РЕН ТВ.
«Снижение оптовых цен прекрaщaет дaвление нa розничные цены, поэтому продaвцы сейчaс делaют все больше aкций и скидок по тaкой продукции», — отметил Ковaлёв.
Рaнее сообщaлось о приостaновке постaвок свинины из Сербии в Россию с 14 aвгустa. Причиной стaло рaспрострaнение aфрикaнской чумы свиней в Сербии.
Между тем, аналитики выяснили, что россияне стали покупать меньше мяса. За год с июля 2018-го по июль 2019 года жители страны купили на 4 процента меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Так, например, продажи свинины снизились на 3 процента. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала об избыточном потреблении мяса в России, в связи с чем предположила, что легкая умеренность в этом могла бы пойти только на пользу.
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