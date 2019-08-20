Оптовые цены на свинину в России могут снизиться к концу года на 10 процентов. Об этом гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв рассказал «РИА Новости».

По его словам, прирост объёма производства будет продолжаться ближайшие три-четыре года на 4-5 процентов в год. Это приведёт к усилению внутренней конкуренции и снижению оптовых цен отмечает РЕН ТВ.

«Снижение оптовых цен прекрaщaет дaвление нa розничные цены, поэтому продaвцы сейчaс делaют все больше aкций и скидок по тaкой продукции», — отметил Ковaлёв.