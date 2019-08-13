Мясной союз: В российских магазинах вся колбаса безопасна

Как заявил НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов, в российских магазинах продается только качественная продукция.

«Колбаса вредной в принципе быть не может, если она произведена по документации. Достаточно посмотреть на состав и понять, хотите вы это или нет. Естественно, надо посмотреть, чтобы это был нормальный производитель, не подпольный. И надо посмотреть, что написано на бумажке. Она вся проверенная, она вся хорошая, она вся безопасная. Обязательно все продукты, которые поступают в магазины, проходят проверку и сопровождаются обязательно разрешительной документацией», - объяснил он.

Кроме того, он отметил, что поводов больше доверять фермерской продукции или небольшим частным компаниям в России пока что нет. Горбатов добавил, что проверить качество таких колбасных изделий гораздо сложнее.

«Если бы “Иван Иванович” находился бы в соседнем доме, и я видел бы его производство, то я бы может, с удовольствием и покупал бы. Потому что вся Германия покупает именно такие вот продукты мелких производителей и они дороже, чем у крупных. Они считаются лучше. Но у нас это еще пока не очень развито. Мы еще пока своих производителей не знаем. Но каждый подходит со своей колокольни», - пояснил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в России ожидается повышение цен в размере 5-12 процентов на мясные продукты и полуфабрикаты. В эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, главный редактор журнала «Мясная индустрия» Алексей Горбатов заявил, что российскому правительству необходимо принять меры относительно производителей сырья, чтобы не допустить дальнейшего роста цен.

