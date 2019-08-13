Мясной союз: В российских магазинах вся колбаса безопасна
Исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов рассказал в эфире НСН, как выбрать качественную колбасу.
Эксперты «Роскачества» рассказали о правилах выбора качественной и натуральной колбасы, которая изготовлена по ГОСТу. По словам директора департамента исследований ведомства Людмилы Викуловой, при выборе товара надо сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия. Упакованный без вакуума продукт имеет меньший срок годности, добавила Викулова. Цвет вареной колбасы должен быть от розового до светло-розового, у нее не должно быть полостей, комочков и цветовых пятен. Информация на этикетке должна содержать данные по составу, пищевой ценности, дате изготовления и сроке годности, условий хранения.
Как заявил НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов Алексей Горбатов, в российских магазинах продается только качественная продукция.
«Колбаса вредной в принципе быть не может, если она произведена по документации. Достаточно посмотреть на состав и понять, хотите вы это или нет. Естественно, надо посмотреть, чтобы это был нормальный производитель, не подпольный. И надо посмотреть, что написано на бумажке. Она вся проверенная, она вся хорошая, она вся безопасная. Обязательно все продукты, которые поступают в магазины, проходят проверку и сопровождаются обязательно разрешительной документацией», - объяснил он.
Кроме того, он отметил, что поводов больше доверять фермерской продукции или небольшим частным компаниям в России пока что нет. Горбатов добавил, что проверить качество таких колбасных изделий гораздо сложнее.
«Если бы “Иван Иванович” находился бы в соседнем доме, и я видел бы его производство, то я бы может, с удовольствием и покупал бы. Потому что вся Германия покупает именно такие вот продукты мелких производителей и они дороже, чем у крупных. Они считаются лучше. Но у нас это еще пока не очень развито. Мы еще пока своих производителей не знаем. Но каждый подходит со своей колокольни», - пояснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России ожидается повышение цен в размере 5-12 процентов на мясные продукты и полуфабрикаты. В эфире НСН исполнительный директор Национального союза производителей мяса и мясных продуктов, главный редактор журнала «Мясная индустрия» Алексей Горбатов заявил, что российскому правительству необходимо принять меры относительно производителей сырья, чтобы не допустить дальнейшего роста цен.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Зеленский разрешил давать гражданство Украины политрепрессированным россиянам
- Где «Буревестник», там и ракета до Луны. В России посмеялись над словами Трампа
- Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота
- В Грузии пригрозили россиянам избыточным гостеприимством
- «Испытали старую ракету». Эксперты опровергли версию Трампа о взрыве под Архангельском