Диетологи не увидели катастрофы в экономящих на мясе россиянах
Врач-диетолог в эфире НСН рассказала о пользе прекращения избыточного потребления продуктов животного происхождения.
Россияне стали покупать меньше мяса. За год с июля 2018-го по июль 2019 года жители страны купили на 4% меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании GfK.
Продажи снизились по всем категориям мясных товаров от птицы и свинины до сосисок. Больше всего упали продажи говядины — на 7%. Россияне также стали на 5% покупать меньше мяса птицы. Продажи свинины снизились на 3%, сосисок - на 4%. Между тем в денежном выражении продажи мяса даже увеличились на 1,5% — это произошло за счет роста стоимости продукта.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала об избыточном потреблении мяса в России, в связи с чем предположила, что легкая умеренность в этом могла бы пойти только на пользу. Тем не менее, она отметила, что каждый индивидуальный случай должен отдельно рассматриваться специалистом.
«Снижение потребления мяса может быть безопасно для здоровья граждан, если остальное питание нормальное. Здесь нужно еще выяснить, сколько этого мяса люди ели ранее. Многие россияне едят мясо избыточно. Поэтому это вопрос, который должен решаться индивидуально для каждого со специалистом. Но если человек мясо ел умеренно, а затем еще и снизил, то могут возникнуть риски белковой недостаточности, снижения иммунитета. Если человек совсем уберет из рациона животные продукты, то получит дефицит витамина B 12 и анемию в связи с этим. С другой стороны, умеренное сокращение калорийности рациона, и это доказано, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь», - уточнила она.
Собеседница НСН назвала также способы замены мяса в рационе, однако признала, что эти методы не совсем эффективны и не так уж и полезны.
«Мясо можно заменить отчасти растительным белком, но я сильно сомневаюсь, что кто-то начнет это делать осознанно. Это сочетание бобовых и круп, бобовые требуют долгого приготовления -- замачивание, долгая варка. А сейчас люди все меньше готовят дома. К сожалению, большое количество людей заменяет мясо простыми углеводами, хлебом, булками, макаронами, то есть белой пшеничной мукой, которая не имеет пищевой ценности, а только требуют еще больше витамина В, который отчасти в мясе и содержится», - добавила она.
Ранее Лидия Ионова в интервью НСН заявила, что сыр с плесенью не рекомендуется есть при некоторых заболеваниях. Однако листериоз, который недавно был назван результатом поедания такого сыра, по ее словам, можно легко подхватить и при употреблении других продуктов.
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