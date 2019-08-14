Диетологи не увидели катастрофы в экономящих на мясе россиянах

Россияне стали покупать меньше мяса. За год с июля 2018-го по июль 2019 года жители страны купили на 4% меньше мясных продуктов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании GfK.

Продажи снизились по всем категориям мясных товаров от птицы и свинины до сосисок. Больше всего упали продажи говядины — на 7%. Россияне также стали на 5% покупать меньше мяса птицы. Продажи свинины снизились на 3%, сосисок - на 4%. Между тем в денежном выражении продажи мяса даже увеличились на 1,5% — это произошло за счет роста стоимости продукта.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала об избыточном потреблении мяса в России, в связи с чем предположила, что легкая умеренность в этом могла бы пойти только на пользу. Тем не менее, она отметила, что каждый индивидуальный случай должен отдельно рассматриваться специалистом.

«Снижение потребления мяса может быть безопасно для здоровья граждан, если остальное питание нормальное. Здесь нужно еще выяснить, сколько этого мяса люди ели ранее. Многие россияне едят мясо избыточно. Поэтому это вопрос, который должен решаться индивидуально для каждого со специалистом. Но если человек мясо ел умеренно, а затем еще и снизил, то могут возникнуть риски белковой недостаточности, снижения иммунитета. Если человек совсем уберет из рациона животные продукты, то получит дефицит витамина B 12 и анемию в связи с этим. С другой стороны, умеренное сокращение калорийности рациона, и это доказано, снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний и продлевает жизнь», - уточнила она.