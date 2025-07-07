«Палки в колеса»: Telegram не постигнет участь YouTube в России
Западные мессенджеры не будут замедлять до уровня YouTube, так как уже был неудачный опыт, сказал НСН Денис Кусков.
Сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена) связаны исключительно с вопросами обеспечения безопасности, а не с принудительным замедлением приложений, заявил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp: приложения не открываются, не отправляются сообщения. В основном проблемы возникали на смартфонах. С ПК-версий таких сбоев не наблюдалось. Чаще всего на неполадки жаловались жители Москвы, Челябинской и Московской областей, а также Екатеринбурга. Кусков отметил, что мессенджеры работали на ПК, так как проводные сети не «глушатся».
«Сейчас нет никакого отдельного замедления ни Telegram, ни WhatsApp. Сбои в работе мессенджеров связаны с обеспечением безопасности, так как проблемы случались именно у пользователей мобильного интернета. Сбои не коснулись ПК-версий, потому что проводные сети не связаны с глушилками. Такие ситуации происходят, к сожалению. Никто не знает, сколько это все продлится», - сказал собеседник НСН.
По словам Кускова, мессенджеры не будут замедляться до уровня видеохостинга YouTube.
«Мы уже пытались замедлять Telegram. Тогда не очень хорошо получилось. Гипотетически можно вставлять палки в колеса, но все эти вопросы решаются при помощи VPN. Мы не дойдем до того уровня замедления, чтобы приложениями невозможно было пользоваться, как это произошло с YouTube», - заключил эксперт.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что прежде чем ставить вопрос о блокировке или замедлении Telegram и WhatsApp в России, необходимо полноценное развитие функционала отечественного мессенджера, на что потребуется немало времени.
Горячие новости
- Экс-концертный директор «Тату» назвал справедливый гонорар группы
- Представлен работающий без интернета мессенджер Bitchat
- СМИ: НХЛ запретила Овечкину давать интервью в России
- Россиянам назвали минусы социальных вкладов
- СМИ: Чиновник Минтранса умер после новости об отставке Старовойта
- Путин разрешил лицам без гражданства служить в ВС РФ по контракту
- ГИБДД разрешили отзывать права у водителей из-за противопоказаний при медосмотре
- Следком подтвердил смерть экс-министра Старовойта
- Россияне заявили об ухудшении качества еды в кафе и ресторанах
- Путин повысил штрафы за несообщение в военкомат о переезде