Ранее пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram и WhatsApp: приложения не открываются, не отправляются сообщения. В основном проблемы возникали на смартфонах. С ПК-версий таких сбоев не наблюдалось. Чаще всего на неполадки жаловались жители Москвы, Челябинской и Московской областей, а также Екатеринбурга. Кусков отметил, что мессенджеры работали на ПК, так как проводные сети не «глушатся».

«Сейчас нет никакого отдельного замедления ни Telegram, ни WhatsApp. Сбои в работе мессенджеров связаны с обеспечением безопасности, так как проблемы случались именно у пользователей мобильного интернета. Сбои не коснулись ПК-версий, потому что проводные сети не связаны с глушилками. Такие ситуации происходят, к сожалению. Никто не знает, сколько это все продлится», - сказал собеседник НСН.