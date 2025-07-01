«Трудно сказать, действительно ли власти готовы блокировать Telegram. Дело в том, что, с одной стороны, нам действительно нужен полноценный отечественный многофункциональный удобный мессенджер, который будет предоставлять сервисы, в частности, государственные. С другой стороны, хочется, чтобы он развивался в конкурентном поле, потому что в противном случае неизвестно, что может получиться», - отметил собеседник НСН.

Артем Геллер также обратил внимание на неготовность нового российского Messenger Max.

«Этот мессенджер российский, который сейчас все обсуждают, недостаточно функционален, количество пользователей маленькое. Вообще непонятно, как он будет работать по факту с большим количеством пользователей. Не хочется, чтобы его насильно продвигали, важно, чтобы все росло в условиях конкуренции. Когда отечественный мессенджер завоюет значительную долю аудитории сам по себе, органично, тогда уже можно будет начать думать о каких-то блокировках. При этом на проверку эффективности Messenger Max потребуются годы», - подчеркнул разработчик сайта Кремля.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявил, что создать отечественный мессенджер практически не представляется возможным.

