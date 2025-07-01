Разработчик назвал вредным возможную блокировку Telegram в угоду Мах
Артем Геллер заявил НСН, что отечественный мессенджер должен развиваться в конкурентной среде
Прежде чем ставить вопрос о блокировке или замедлении Telegram и WhatsApp в России (принадлежит компании Meta, чья деятельность в РФ признана экстремистской и запрещена), необходимо полноценное развитие функционала отечественного мессенджера, на что потребуется немало времени. Об этом в комментарии НСН заявил эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ранее в социальных сетях появилась информация о возможных временных блокировках популярных мессенджеров. Проблемы начались 30 июня в 23:00 по московскому времени, количество жалоб превысило отметку в 15 тысяч. При этом приложения работали в других странах и при помощи VPN. Пользователи и некоторые эксперты предположили, что Роскоминадзор может тестировать блокировку. Официальных комментариев не поступало.
«Трудно сказать, действительно ли власти готовы блокировать Telegram. Дело в том, что, с одной стороны, нам действительно нужен полноценный отечественный многофункциональный удобный мессенджер, который будет предоставлять сервисы, в частности, государственные. С другой стороны, хочется, чтобы он развивался в конкурентном поле, потому что в противном случае неизвестно, что может получиться», - отметил собеседник НСН.
Артем Геллер также обратил внимание на неготовность нового российского Messenger Max.
«Этот мессенджер российский, который сейчас все обсуждают, недостаточно функционален, количество пользователей маленькое. Вообще непонятно, как он будет работать по факту с большим количеством пользователей. Не хочется, чтобы его насильно продвигали, важно, чтобы все росло в условиях конкуренции. Когда отечественный мессенджер завоюет значительную долю аудитории сам по себе, органично, тогда уже можно будет начать думать о каких-то блокировках. При этом на проверку эффективности Messenger Max потребуются годы», - подчеркнул разработчик сайта Кремля.
Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее заявил, что создать отечественный мессенджер практически не представляется возможным.
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