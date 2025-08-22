В Госдуме призвали авиакомпании раздавать россиянам бесплатные билеты

Российским авиакомпаниям следуем подумать над тем, чтобы раздавать россиянам бесплатные билеты. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

Комментируя инициативу минтуризма Таиланда о раздаче бесплатных авиабилетов для стимулирования поездок иностранных туристов по стране, он назвал это предложение «достойным подражания».

Он допустил, что подобные идеи могут быть востребованы и в России.

«Вполне возможно, что это необходимо будет сделать в будущем... В конкретные регионы — туда, где необходимо больше туристов. Например, Дальний Восток»,— заключил парламентарий.

Ранее представители члена Российского союза туриндустрии, туроператора «Морская практика» заявили «Радиоточке НСН», что Дальний Восток отличается высочайшим потенциалом для развития круизного туризма.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыАвиабилетыАвиакомпанииГосдумаНиколай Валуев

