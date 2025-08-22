Трамп заявил, что желал бы не присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский «не очень хорошо ладят по понятным причинам».Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
По его словам, он не знает, смогут ли «Путин и Зеленский работать вместе». При этом Трамп указал, что предпочел бы не присутствовать на встрече российского и украинского лидеров.
«Я бы лучше устроил им встречу и посмотрел, как они справятся», - заключил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что решения по урегулированию конфликта на Украине должны приниматьПутин и Зеленский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
