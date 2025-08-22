Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил НСН, что животные полезны для семей тем, что учат детей заботиться и ухаживать, поэтому чем их больше, тем лучше.

Ранее зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил изданию "Абзац", что россиянам надо запретить держать в доме больше 1-2 кошек и собак. По его словам, количество питомцев в семье не должно превышать количество детей, а также заменять мужа. Оптимальная норма – одна собака и одна кошка на семью. А если у одной россиянки в доме живет по 5-6 питомцев – это извращение. Милонов категорически не согласился с таким мнением.