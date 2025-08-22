«У меня 6 детей и 11 зверей»: Милонов защитил женщин-любительниц питомцев
Виталий Милонов рассказал НСН, что у него дома живут три собаки, три кошки, геккон, черепахи и даже игуана, что никак не мешает, а наоборот помогает его шестерым детям.
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил НСН, что животные полезны для семей тем, что учат детей заботиться и ухаживать, поэтому чем их больше, тем лучше.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил изданию "Абзац", что россиянам надо запретить держать в доме больше 1-2 кошек и собак. По его словам, количество питомцев в семье не должно превышать количество детей, а также заменять мужа. Оптимальная норма – одна собака и одна кошка на семью. А если у одной россиянки в доме живет по 5-6 питомцев – это извращение. Милонов категорически не согласился с таким мнением.
«Действительно есть пары, которые предпочитают жить без детей, в свое удовольствие, и поскольку нужно иметь какой-то объект для заботы, заводят кошечку или собачку, как правило, такого нелепого размера, маленькую, еще желательно уродскую, которая выведена нежизнеспособным гибридом. Но я бы не стал это противопоставлять. В моей семье шестеро детей, три собаки, три кошки, один кот, игуана, геккон, черепахи, кролик и все нормально. Наоборот, когда много детей хорошо иметь дома животных, потому что дети учатся ухаживать за кем-то, общаются с ними, кто-то кормит игуану, кто-то – геккона, кто-то – черепах. Есть действительно такие типы людей, но виноваты не животные, а люди», - рассказал он.
Ранее Милонов заявил о необходимости закрепить за семьями в России право на получение помощи медиатора при разводе. По его мнению, участие психолога в бракоразводных процессах может в определенной степени снизить количество распадающихся семей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
