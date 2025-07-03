В России наблюдались перебои с мобильным интернетом в 74 из 89 регионов страны. Кроме того, в 47 из них с ограничениями столкнулся еще и домашний. Кусков отметил, что это не может быть связано с обеспечением безопасности.

«Для меня странно, что отключаются проводные сети: оптика проложена под землей и подведена в дома, в отличие от сотовой связи, которая может влиять на определенные вещи. Логично, что в некоторых районах отключается GPS и мобильные данные. Я бы предложил пользователям быть готовыми принимать звонки через Wi-Fi, а если где-нибудь перебои с ним, то это вряд ли может быть связано с текущей военной ситуацией. Мы можем предполагать множество вещей, почему так происходит, но, если с этим столкнулись почти все операторы в почти всех регионах, то это значит, что действия могут быть связаны и с Роскомнадзором. Пока говорить об изоляции не приходится, надеюсь, что этого не произойдет, хотя, если нас отключат, то останется Рунет. Другое дело, что все смартфоны превратятся в кирпичи, если заблокируют работу операционных систем, поскольку своих продуктов у нас нет», — заключил собеседник НСН.

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин говорил НСН, что государство одним нажатием кнопки может отключить интернет в отдельно взятом регионе, операторы не способны на это повлиять.

