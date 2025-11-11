Ритуальщики опровергли интерес иностранцев к экскурсиям по кладбищам
Экскурсиями по кладбищам столицы из иностранцев интересуются единицы, может быть, 2% из 100%, заявил НСН Павел Кодыш.
Лучше всего налажен мемориальный туризм на Ваганьковском кладбище, однако спрос на такой вид экскурсий небольшой. Об этом НСН рассказал президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.
Обеспеченные иностранные туристы, в частности из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США, очень любят экскурсии по российским кладбищам, пишут РИА Новости. Особенно популярны у них Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища. Отмечается, что больше всего в мемориальном туризме заинтересованы иностранцы среднего возраста с высоким уровнем дохода. Кодыш, однако, не подтвердил повышенный интерес туристов в этой сфере.
«Там один интересуется, то есть 2% из 100%, вот и пишут. На Ваганьковском кладбище существует даже епархия. Там отец Сергий организовал целый комплекс услуг по местам, где захоронены знаменитости: Окуджава, Высоцкий, спортсмены. Если люди делают заявку и хотят посетить, то их проводят, есть экскурсовод. Но спроса такого нет. Но люди, которые готовы оказать эти услуги, есть. Существуют даже исторические отделы в этих государственных бюджетных городских организациях, целый архив, где похоронены знаменитости. Мы готовы все это наладить, но таких заявок нет. Вот на Ваганьковском кладбище это хорошо налажено. Там очень приятно – пройдешь, и как будто историю прочел. Вот там можно встретить иностранцев. В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге вообще все это встроено в туризм», - рассказал он.
При этом он отметил, что такие экскурсии не стоят бешеных денег и доступны простым гражданам.
«По цене это стоит недорого даже для простых людей. Обычно собираются группы», - отметил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал НСН, почему в России набирают популярность нестандартные формы отдыха и экскурсий, такие как болотинг (прогулка по болотам с гидом), бёрд-вотчинг (фотоохота на птиц) и ремесленный туризм.
