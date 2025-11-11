Лучше всего налажен мемориальный туризм на Ваганьковском кладбище, однако спрос на такой вид экскурсий небольшой. Об этом НСН рассказал президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.

Обеспеченные иностранные туристы, в частности из стран СНГ, Турции, Мьянмы, Швеции, Китая и США, очень любят экскурсии по российским кладбищам, пишут РИА Новости. Особенно популярны у них Троекуровское, Волковское и Смоленское кладбища. Отмечается, что больше всего в мемориальном туризме заинтересованы иностранцы среднего возраста с высоким уровнем дохода. Кодыш, однако, не подтвердил повышенный интерес туристов в этой сфере.