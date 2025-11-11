«Лают, кусают!»: Лихачева назвала глупостью допуск собак в музеи

Создание зон для домашних животных в музеях - крайне непродуманная инициатива, заявила НСН Елизавета Лихачева.

Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила НСН, что собакам не место в музеях, так как этих животных сложно контролировать, к тому же они могут испытать стресс и кого-то укусить.

В Москве появятся зоны для домашних животных в музеях, сообщили в департаменте культуры. Цель проекта — сделать посещение музеев комфортным для владельцев питомцев. Специальные площадки с лежанками, мисками и едой оборудуют в пяти учреждениях: Музее Москвы, ММОМА, Музее Николая Островского, объединении "Выставочные залы Москвы" и музее Сергея Есенина. Лихачева возмутилась этому нововведению.

«Это глупость. Возникает сразу куча вопросов. Кто будет следить за собаками, оставленными в этих зонах? Будет ли это платно или бесплатно? А если туда, например, захотят посадить одновременно алабая и таксу, и кто-то кого-то сожрет? Я искренне не понимаю, почему нельзя ходить в музей без собак. Музей – это место, куда собак не пускают, такое правило. Там много народу, это относительно небольшое помещение. Собака может занервничать, кого-то искусать. И тут уже не важно, алабай это или шпиц. Собаку невозможно контролировать. Исключение – специально воспитанные собаки, собаки-поводыри. Так что это предложение больше похоже на попытку привлечь дополнительное внимание прессы к Московским музеям. Плюс, у кого-то может быть аллергия на собак. Или представьте себе, что собака начнет лаять на весь музей. Это непродуманно и бессмысленно», - рассказала она.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил НСН, что кафе и рестораны должны сами решать, пускать им посетителей с животными, или нет, и менять эту систему не стоит.

