Названы национальные парки, которые россияне выбрали для осенних путешествий

Национальные парки России в сентябре 2025 года посетили более 2,2 млн человек, что на 233 тысячи больше показателей прошлого года. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Николая Валуева пишет «ФедералПресс».

Самым популярным стал национальный парк«Кисловодский», где леса и чистый горный воздух создают идеальные условия для оздоровительных прогулок. Здесь побывали 570 тысяч гостей.

Вторым в рейтинге стал национальный парк «Сочинский», знаменитые каньоны и водопады которого посетили почти полмиллиона туристов. Уникальный заповедный массив «Лосиный остров» в Московской области замкнул ТОП-5.

В пятёрку самых популярных нацпарков в сентябре вошли также «Красноярские Столбы» и калининградская «Куршская коса».

Ранее сервис путешествий «Туту» выяснил, что большинство российских путешественников намерены встречать новый 2026 год в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:РоссияОсеньОтдыхПарки

