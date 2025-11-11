Названы национальные парки, которые россияне выбрали для осенних путешествий

Самым популярным стал национальный парк«Кисловодский», где леса и чистый горный воздух создают идеальные условия для оздоровительных прогулок. Здесь побывали 570 тысяч гостей.

Вторым в рейтинге стал национальный парк «Сочинский», знаменитые каньоны и водопады которого посетили почти полмиллиона туристов. Уникальный заповедный массив «Лосиный остров» в Московской области замкнул ТОП-5.

В пятёрку самых популярных нацпарков в сентябре вошли также «Красноярские Столбы» и калининградская «Куршская коса».

Ранее сервис путешествий «Туту» выяснил, что большинство российских путешественников намерены встречать новый 2026 год в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».