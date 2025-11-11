«Не понимаю, как сделала это»: Муж Гурченко назвал две ее любимые роли
Сергей Сенин заявил НСН, что Гурченко мечтала стать звездой музыкального кино, но не везде успела сняться.
Муж Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин в пресс-центре НСН назвал две любимые роли Людмилы Марковны, которые она для себя выделяла.
«Людмила Марковна гордилась по-настоящему двумя ролями. Первая – это Раиса Захаровна в фильме «Любовь и голуби». Она говорила, что до сих пор не понимает, как это сделала. Это комплимент для хорошей актерской работы, это высшая похвала самой себе. И вторая роль, которую она уважала и ценила, это в фильме «Послушай, Феллини!». Она там полтора часа в кадре и поет, и танцует, имитирует слезы и разное. Во ВГИКе это на уроках актерского мастерства изучают. Я знаю, что эти две работы она выделяла. Она мечтала быть актрисой музыкального кино, этого жанра все-таки не было тогда, она хотела сниматься в мюзиклах. Это она не успела сыграть, почти 28 лет ее не снимали в периоде между ее главными работами в кино – в 1956 году, а потом уже в 1982 году», - рассказал он.
12 ноября 2025 года народной артистке СССР Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», которая вышла в 1956 году. В советское время Гурченко работала в Театре-студии киноактёра, московском театре «Современник», была лауреатом госпремии РСФСР.
Выдающаяся российская актриса с многогранным амплуа, обладавшая ярким драматическим и музыкальным талантом, воплотила на экране целую палитру характеров. В ее арсенале роли в таких известных фильмах, как «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Старые клячи» и многих других.
