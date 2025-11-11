Муж Гурченко рассказал, что она плакала из-за журналистов

Муж Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин в пресс-центре НСН рассказал, как научил ее пользоваться интернетом, где она прочла про себя плохие комментарии.

«После ухода ее отца Марка Гавриловича каждый день начинался с рассказов о нем. И всегда это были и смех, и слезы. Если говорить о слезах горечи, как правило, это была работа журналистов. Это всегда вызывало горечь. Люся в конце жизни интересовалась интернетом, я ей показал, что и как. Я пошел гулять с собаками, пришел, а она про себя что-то искала. Это было больше, чем слезы. Она сидела и думала, для чего я прожила эту жизнь? Чтобы читать про себя что-то плохое? Были вот такие слезы», - рассказал он.

12 ноября 2025 года народной артистке СССР Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Широкую известность ей принесла главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», которая вышла в 1956 году. В советское время Гурченко работала в Театре-студии киноактёра, московском театре «Современник», была лауреатом госпремии РСФСР.

Выдающаяся российская актриса с многогранным амплуа, обладавшая ярким драматическим и музыкальным талантом, воплотила на экране целую палитру характеров. В ее арсенале роли в таких известных фильмах, как «Девушка с гитарой», «Соломенная шляпка», «Двадцать дней без войны», «Пять вечеров», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Старые клячи» и многих других.

