Отдельно Ромашкин рассказал о том, чем пытаются удивить туристов российские старинные города и фермерские хозяйства.

«Все наши древние города предлагают различного рода мастер-классы наряду с экскурсионной программой. Какие-то виды старинного русского ремесленничества, гончарное дело. На кузне я сам был, пытался выковать какой-то предмет под руководством кузнеца. Как цель поездки, такие мастер-классы вряд ли будут интересны, а как дополнительная какая-то изюминка, вишенка на торте, которая дополняет основную экскурсионную программу, очень интересно, как-правило, и детям, и взрослым. Хорошо сейчас развивается и сельский туризм. Человек посещает какие-то усадьбы, сельскохозяйственные предприятия, где он может ухаживать за животными, поучаствовать в сборе урожая, приготовить масло, вино из собранного винограда. Туристы хотят активно участвовать в жизни. Есть даже чисто волонтерские истории, когда люди приезжают специально, чтобы что-то вскопать, посадить дерево. Таким людям приятно оставить свой след на земле», - подчеркнул Ромашкин.

Вместе с тем, он заметил, что людей предпочитающих новые формы отдыха не так много.

«В последнее время появляются новые, экзотические формы туризма, но людей, предпочитающих их, не очень много. Это ни в какое сравнение не идет с наиболее популярными видами туризма, поэтому называть их массовыми увлечениями ещё преждевременно. Скорее их можно назвать забавами для молодежи, для каких-то активных компаний», - добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Кубань остается регионом-лидером для отдыха с детьми внутри страны, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

