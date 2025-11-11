Актриса Гришаева заявила, что звездные актеры не гарантируют успех спектакля
Нонна Гришаева и Александр Нестеров заявили НСН, что можно и без звезд собирать аншлаги на спектаклях.
Люди приходят на спектакли и без звездных актеров, успех зависит не от того, заявила заслуженная артистка России Нонна Гришаева в пресс-центре НСН
«Можно и без звезд собирать хорошие спектакли. Наш театр Роста тому подтверждение. У нас есть спектакли, где нет вообще никаких звезд, но при этом невозможно достать билеты. Например, на спектакль «Ревизор». Мы находимся в Царицыно, не в центре Москвы, но люди идут, билетов нет», - отметила она.
С ней согласился главный режиссер московского театра Роста Александр Нестеров.
«Театр должен быть в хорошем смысле слова фабрикой для звезд. Это школа, дом, там должны рождаться звезды. Если говорить про коммерческий успех продукта, наличие звезды на афише помогает. Это проще. Но бывает и обратный эффект. Иногда некачественный эффект даже со звездами может сыграть злую шутку. Это никогда не является знаком качества, гарантией», - добавил он.
Ранее муж Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин в пресс-центре НСН рассказал, как научил ее пользоваться интернетом, где она прочла про себя плохие комментарии.
