Актриса Гришаева заявила, что звездные актеры не гарантируют успех спектакля

Люди приходят на спектакли и без звездных актеров, успех зависит не от того, заявила заслуженная артистка России Нонна Гришаева в пресс-центре НСН

«Можно и без звезд собирать хорошие спектакли. Наш театр Роста тому подтверждение. У нас есть спектакли, где нет вообще никаких звезд, но при этом невозможно достать билеты. Например, на спектакль «Ревизор». Мы находимся в Царицыно, не в центре Москвы, но люди идут, билетов нет», - отметила она.

С ней согласился главный режиссер московского театра Роста Александр Нестеров.

«Театр должен быть в хорошем смысле слова фабрикой для звезд. Это школа, дом, там должны рождаться звезды. Если говорить про коммерческий успех продукта, наличие звезды на афише помогает. Это проще. Но бывает и обратный эффект. Иногда некачественный эффект даже со звездами может сыграть злую шутку. Это никогда не является знаком качества, гарантией», - добавил он.

Ранее муж Людмилы Гурченко, продюсер Сергей Сенин в пресс-центре НСН рассказал, как научил ее пользоваться интернетом, где она прочла про себя плохие комментарии.

