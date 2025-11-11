Госдума одобрила снижение возраста уголовной ответственности за диверсии
Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, будет снижен до 14 лет. Об этом сообщает RT.
Также поправки, вносимые в Уголовный кодекс РФ, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности.
Кроме того, закон отменяет сроки давности по всем диверсионным преступлениям, запрещает условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивает право на ходатайство об УДО, предусматривает для организаторов таких сообществ наказание как за создание и руководство, так и за все совершенные преступления.
«В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов... Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что поймать вербовщиков детей для диверсий очень сложно, так как они работают из-за рубежа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актриса Гришаева заявила, что звездные актеры не гарантируют успех спектакля
- Названы национальные парки, которые россияне выбрали для осенних путешествий
- Муж Гурченко рассказал, что она плакала из-за журналистов
- Госдума одобрила снижение возраста уголовной ответственности за диверсии
- Актриса Гришаева заявила, что театр «взлетел» с приходом ИИ в кино
- Ритуальщики опровергли интерес иностранцев к экскурсиям по кладбищам
- Гришаева анонсировала новые форматы спектакля про Людмилу Гурченко
- Всем по «Чучелу»: Сокуров о списке кино для школьников от Охлобыстина
- Госдума приняла закон об отработке после обучения для студентов-медиков
- Гинеколог Серов: Делать аборты безопасно только в государственных клиниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru