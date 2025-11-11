Госдума одобрила снижение возраста уголовной ответственности за диверсии

Также поправки, вносимые в Уголовный кодекс РФ, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности.

Кроме того, закон отменяет сроки давности по всем диверсионным преступлениям, запрещает условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивает право на ходатайство об УДО, предусматривает для организаторов таких сообществ наказание как за создание и руководство, так и за все совершенные преступления.

«В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов... Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что поймать вербовщиков детей для диверсий очень сложно, так как они работают из-за рубежа.

