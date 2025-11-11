Госдума одобрила снижение возраста уголовной ответственности за диверсии

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому возраст уголовной ответственности за диверсии, несущие особую опасность для общества, будет снижен до 14 лет. Об этом сообщает RT.

В 2025 году в России подростки совершили более 14 тысяч преступлений

Также поправки, вносимые в Уголовный кодекс РФ, предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности.

Кроме того, закон отменяет сроки давности по всем диверсионным преступлениям, запрещает условное осуждение за участие в диверсионном сообществе и ограничивает право на ходатайство об УДО, предусматривает для организаторов таких сообществ наказание как за создание и руководство, так и за все совершенные преступления.

«В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов... Важно защитить граждан и в первую очередь детей от необдуманных поступков», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил «Радиоточке НСН», что поймать вербовщиков детей для диверсий очень сложно, так как они работают из-за рубежа.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗаконУголовное НаказаниеДиверсияГосдума

