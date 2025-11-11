Telegram для пользователей интернета от провайдера Lovit мог быть заблокирован или замедлен по технической ошибке, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Интернет-провайдер Lovit («Ловител») блокирует доступ к Telegram, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» со ссылкой на жителей жилых комплексов от застройщика ПИК. Люди жалуются на плохую загрузку медиа и долгую отправку сообщений. При этом, если отключить Wi-Fi, мессенджер начинает работать нормально. Муртазин объяснил, что услугу блокировки купил у вышестоящего оператора, и допустил, что причиной блокировки Telegram стала техническая ошибка.