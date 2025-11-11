Нонна Гришаева назвала «абсолютным счастьем» работу с Владимиром Симоновым
Нонна Гришаева заявила НСН, что Владимир Симонов обладал невероятным чувством юмора и самоиронией.
Заслуженная артистка России Нонна Гришаева в пресс-центре НСН назвала «абсолютным счастьем» работу с актером Владимиром Симоновым.
«Это было абсолютное счастье быть его партнершей. Его невероятное чувство юмора и чувство самоиронии – это фантастика. Он именно «вахтанговский» знаковый артист, обладал все теми качествами, когда артист может сыграть все. Он мог быть и драматическим, и острохарактерным. Это истинно вахтанговская школа. Это такая потеря для театра, просто колоссальная, невосполнимая», - рассказала она.
Ведущий актер Государственного академического театра им. Вахтангова, народный артист России Владимир Симонов ушел из жизни из-за сердечной недостаточности 9 ноября.
Владимир Симонов играл в театре, а также снимался в кино и сериалах. В последние несколько лет он исполнил роли в таких популярных многосерийных фильмах, как «Домашний арест», «Перевал Дятлова», «Грозный», «Обратная сторона Луны-2» и другие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
