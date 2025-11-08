В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала
В декабре в московском ГМИИ имени Пушкина откроется масштабная выставка, посвященная творчеству Марка Шагала. Проект под названием «Марк Шагал. Радость земного притяжения» будет представлен в главном здании музея, сообщает РБК со ссылкой на его пресс‑службу.
Временные рамки экспозиции — с 11 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года. Ключевую часть выставки составят работы «русского периода» художника (1900‑е — 1922 год) — времени, которое считается одним из наиболее плодотворных и значимых в его биографии. Организаторы подчёркивают: выставка позволит взглянуть на искусство Шагала под новым углом, раскрыв его неизменную связь с родиной даже в годы эмиграции.
Это первая за последние 40 лет выставка Шагала в Пушкинском музее. Зрители увидят произведения из российских музейных фондов и частных коллекций. Особую атмосферу создаст сопровождение экспонатов цитатами из автобиографии художника «Моя жизнь».
Одним из уникальных элементов экспозиции станет инсталляция «Комната семьи Шагал». В ней будут представлены предметы мебели из витебского дома мастера — ранее они демонстрировались в России лишь единожды.
К выставке подготовлен дополнительный просветительский блок: с 12 ноября стартует цикл лекций о творчестве Шагала. Музей также позаботился о доступности проекта для всех категорий посетителей: будут организованы экскурсии с переводом на русский жестовый язык и представлены тактильные модели экспонатов для людей с нарушениями зрения.
