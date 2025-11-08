В Пушкинском музее впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала

Временные рамки экспозиции — с 11 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года. Ключевую часть выставки составят работы «русского периода» художника (1900‑е — 1922 год) — времени, которое считается одним из наиболее плодотворных и значимых в его биографии. Организаторы подчёркивают: выставка позволит взглянуть на искусство Шагала под новым углом, раскрыв его неизменную связь с родиной даже в годы эмиграции.

Это первая за последние 40 лет выставка Шагала в Пушкинском музее. Зрители увидят произведения из российских музейных фондов и частных коллекций. Особую атмосферу создаст сопровождение экспонатов цитатами из автобиографии художника «Моя жизнь».

Одним из уникальных элементов экспозиции станет инсталляция «Комната семьи Шагал». В ней будут представлены предметы мебели из витебского дома мастера — ранее они демонстрировались в России лишь единожды.

К выставке подготовлен дополнительный просветительский блок: с 12 ноября стартует цикл лекций о творчестве Шагала. Музей также позаботился о доступности проекта для всех категорий посетителей: будут организованы экскурсии с переводом на русский жестовый язык и представлены тактильные модели экспонатов для людей с нарушениями зрения.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сказал НСН, что новый Египетский музей уже привлекает туристов в Каир, россияне могут заехать туда на несколько дней, а затем уже отправляться на курорты Шарм-эль-Шейх или Хургаду.

