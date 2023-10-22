В России опровергли возможность изменений моделей поступления в 10-й класс и колледжи
Модели поступления школьников в 10-й класс и колледжи пока не планируется менять, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Ранее глава ведомства Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников заявил, что модели поступления учащихся в 10-й и колледжи не отвечают современным требованиям и их будут менять.
По данным ведомства, речь идет о частном мнении главы Рособрнадзора.
«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Частное мнение А. А. Музаева, что систему надо докручивать», – отмечается в сообщении.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не хватает учителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru