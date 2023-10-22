В России опровергли возможность изменений моделей поступления в 10-й класс и колледжи

Модели поступления школьников в 10-й класс и колледжи пока не планируется менять, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.





Ранее глава ведомства Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников заявил, что модели поступления учащихся в 10-й и колледжи не отвечают современным требованиям и их будут менять.