Проверочные работы по иностранным языкам в школах России не будут проводиться. Об этом объявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он провёл всероссийскую встречу с родителями.

По словам чиновника от образования, такое решение принято консолидировано. При этом другие предметы остаются. Музаев подчеркнул, что в целом отмена Всероссийских проверочных работ не стоит на повестке дня.

Как отметил Глава Рособрнадзора, есть определённые нюансы, связанные с выпускными 11 классами, которые ещё находятся на стадии обсуждения. Кроме того, предполагается механизм проведения ВПР скорректировать так, чтобы сделать его максимально удобным для подготовки при составлении расписания для школ и преподавателя.

Как сообщил ране Telegram-канал «Радиоточка НСН», родители российских школьников стали отказываться от услуг репетиторов из-за подорожания их услуг.

