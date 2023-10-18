В Роскомнадзоре пообещали изменить правила поступления в 9 и 10 класс школы
18 октября 202316:10
Модель перехода из 9-го в 10-й класс и поступление в колледжи не соответствует современным требованиям и в ближайшее время изменится. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников, передает ТАСС.
«Специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», - подчеркнул глава ведомства.
Вместе с тем, он пообещал, что в этом году никаких изменений вводиться не будет.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не хватает учителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru