В Роскомнадзоре пообещали изменить правила поступления в 9 и 10 класс школы

«Специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», - подчеркнул глава ведомства.

Вместе с тем, он пообещал, что в этом году никаких изменений вводиться не будет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России не хватает учителей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

