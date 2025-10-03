Пивовары объяснили, почему не ждут резкого скачка цен на пиво
Цены на пиво уже «устаканились», сейчас начнутся осенние промо-компании, чтобы сохранить потребительский спрос до зимы, заявил НСН Даниил Бриман.
Продажи пива традиционно падают в осенний период, однако роста цен сейчас ждать не стоит, так как их корректировка случилась еще в начале года. Об этом НСН рассказал председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Пиво в российских магазинах подорожает на 8–12% во второй половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский «Газете.Ru». Ключевым драйвером роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр. На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка. Бриман заявил, что корректировки цен произошли еще в начале года.
«Я даже не вижу смысла это комментировать. Все эти факторы случились в начале года, и тогда же произошли корректировки цен. Они связаны с увеличением ставки акциза, стоимости основного сырья, упаковочных материалов, инфляции по заработной плате. Мне непонятно, зачем эти сообщения. Что называется, разогревают инфляцию, которая еще не случилась. Пиво – это сезонный продукт. Все равно есть пик потребления - с апреля по август. Поэтому как раз вторая половина года всегда связана с резким падением продаж, закрываются летние террасы. Производители вместе с торговыми сетями активно начинают осенние промо-компании, чтобы этот сезонный переход был плавный. Так что я не жду резкого повышения цены в моменте», - рассказал он.
Отвечая на вопрос о том, может ли подорожание напитка спровоцировать россиян варить пиво самостоятельно, Бриман подчеркнул, что существует скорее риск роста домашнего самогоноварения. По его словам, качественное пиво практически невозможно произвести дома.
«Я достаточно скептически отношусь к пиву, сваренному в домашних условиях. Пивоварение - это очень сложный процесс. Чтобы получить пиво, по вкусу соответствующее высококачественному продукту промышленного производства, нужно быть супер экспертом и действительно иметь очень качественное оборудование. В данном случае даже не подорожание сырья, материалов, или корректировка ставки акцизов создают риски, а в первую очередь сложно прогнозируемые и в некоторых случаях абсолютно внезапные ограничения по времени и месту продажи алкогольной продукции. Потребители начнут искать альтернативные источники алкоголя. И я полагаю, что в первую очередь это как раз вопрос домашнего самогоноварения, а не пивоварения. И это, к сожалению, риск нелегального алкоголя низкого качества», - подытожил он.
Ранее Бриман заявил, что защититься от суррогатного слабого алкоголя можно посредством введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
