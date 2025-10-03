Продажи пива традиционно падают в осенний период, однако роста цен сейчас ждать не стоит, так как их корректировка случилась еще в начале года. Об этом НСН рассказал председатель Совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

Пиво в российских магазинах подорожает на 8–12% во второй половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, рассказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский «Газете.Ru». Ключевым драйвером роста цен станет повышение акциза на пиво в 2025 году — для напитков крепостью до 8,6% ставка выросла с 26 до 30 рублей за литр. На динамику также повлияют курс валют, логистика и упаковка. Бриман заявил, что корректировки цен произошли еще в начале года.

«Я даже не вижу смысла это комментировать. Все эти факторы случились в начале года, и тогда же произошли корректировки цен. Они связаны с увеличением ставки акциза, стоимости основного сырья, упаковочных материалов, инфляции по заработной плате. Мне непонятно, зачем эти сообщения. Что называется, разогревают инфляцию, которая еще не случилась. Пиво – это сезонный продукт. Все равно есть пик потребления - с апреля по август. Поэтому как раз вторая половина года всегда связана с резким падением продаж, закрываются летние террасы. Производители вместе с торговыми сетями активно начинают осенние промо-компании, чтобы этот сезонный переход был плавный. Так что я не жду резкого повышения цены в моменте», - рассказал он.