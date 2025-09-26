Новый ГОСТ по пиву грозит малым пивоварням и запретом фруктовых сидров

Новые изменения в ГОСТ по пивоварению создадут серьезные трудности для небольших производителей, работающих с натуральным сырьем, заявил «Газете.Ru» пивной сомелье Юрий Сусов. По его словам, ряд традиционных сортов окажется выведен в категорию «пивных напитков», что приведет к росту налогов и подорожанию продукции.

Сусов отметил, что поправки ударят по пшеничному немецкому и бельгийскому пиву, азиатским лагерам с рисом и овсяным стаутам — стилям, которые крупные заводы почти не выпускают. При этом для промышленных игроков новый стандарт сохраняет возможность ускоренного брожения с добавками мальтозы и ферментов.