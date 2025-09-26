Новый ГОСТ по пиву грозит малым пивоварням и запретом фруктовых сидров

Новые изменения в ГОСТ по пивоварению создадут серьезные трудности для небольших производителей, работающих с натуральным сырьем, заявил «Газете.Ru» пивной сомелье Юрий Сусов. По его словам, ряд традиционных сортов окажется выведен в категорию «пивных напитков», что приведет к росту налогов и подорожанию продукции.

Сусов отметил, что поправки ударят по пшеничному немецкому и бельгийскому пиву, азиатским лагерам с рисом и овсяным стаутам — стилям, которые крупные заводы почти не выпускают. При этом для промышленных игроков новый стандарт сохраняет возможность ускоренного брожения с добавками мальтозы и ферментов.

Отдельно он обратил внимание, что с 1 января 2026 года окажутся незаконными фруктовые сидры: даже смешение яблочного сока с малиновым больше не будет соответствовать ГОСТу.

По мнению сомелье, это приведет к вытеснению малых и средних производителей, тогда как нелегальные «черные пивоварни» продолжат работать вне правового поля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:АлкогольПиво

