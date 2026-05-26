Заявления о разрыве цен между первичным и вторичным жильем некорректны, если сравнивать жилые дома одинакового класса, то стоимость будет примерно одинаковой. Об этом НСН заявил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в стране к концу 2025 года достиг 90%. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Холопик назвал эту цифру абсолютно некорректной.