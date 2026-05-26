В России опровергли разрыв цен между первичным и вторичным жильем
Стоимость жилья на вторичном рынке практически не растет, на первичном же рынке она увеличивается в соответствии с инфляцией, сказал НСН Кирилл Холопик.
Заявления о разрыве цен между первичным и вторичным жильем некорректны, если сравнивать жилые дома одинакового класса, то стоимость будет примерно одинаковой. Об этом НСН заявил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.
Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в стране к концу 2025 года достиг 90%. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Холопик назвал эту цифру абсолютно некорректной.
«Сравнивать надо сравнимое. Когда сравнивают хрущевки, построенные в 1960-х годах, с самыми современными жилыми комплексами, конечно, разрыв в цене между ними велик. Надо сравнивать современные жилые комплексы на вторичном рынке со строящимися ЖК. Здесь разрыва цен нет. Квартира — это же не автомобиль, который теряет 20% в цене после выезда из салона. Квартиру через год после эксплуатации вы продадите по той же цене, по которой купили. Это абсолютно некомпетентное сравнение, которое ничего не отражает и ни о чем не свидетельствует», — сказал Холопик.
Собеседник НСН объяснил, почему нет параллельного роста на первичное и вторичное жилье.
«Новые жилые дома имеют совершенно другие потребительские качества. Сейчас стоимость квартиры учитывает также инфраструктуру — детский сад, школу, поликлинику, а также реконструкцию сетей. Очевидно, что эти квартиры дороже, потому что там много лучшего. Естественно, раз в хрущевке жить хуже, то и недвижимость стоит дешевле. Цены на вторичном рынке практически не растут, а на первичном рынке они растут по уровню инфляции, потому что себестоимость строительства растет», — подытожил он.
Ранее член Союза московских архитекторов Борис Уборевич-Боровский заявил, что реализация типовых проектов в России оправдана, так как технологии помогут сделать дома архитектурно привлекательными и на треть удешевят строительство.
