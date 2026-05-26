В Госдуме заявили, что СВО изменилась после заявления МИД РФ об ударах по Киеву

После того, как МИД РФ анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине, специальная военная операция (СВО) изменилась. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В Госдуме исключили удары по Верховной раде и офису Зеленского

По его словам, что стало меньше прилётов украинских беспилотников, «хотя окончательно они не прекратились».

Он отметил, что принятое решение о нанесении ударов - правильное, и представителям иностранных посольств следует покинуть свои помещения.

«Действительно нужно иностранным посольствам... передвинуться куда-то в более безопасные места. Более того, не приближаться к объектам военной инфраструктуры, опять же, из гуманности», — заключил Колесник.

Ранее Минобороны РФ подтвердили удар по Украине «Орешником» и «Искандерами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры