Митрополита Илариона освободили в Чехии без предъявления обвинений

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев), а также сопровождавший его оператор, были освобождены в Чехии без предъявления обвинений. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что их отпустили без каких-либо ограничений — без залога, подписки о невыезде и иных процессуальных обязательств.

Также отмечается, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к числу запрещенных, а расследование дела продолжается.

Митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах 24 мая. Во время досмотра машины были обнаружены четыре контейнера с белым порошком. Священнослужитель отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков, назвав произошедшее провокацией, сообщает Ura.ra.

ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
