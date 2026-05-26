Митрополита Илариона освободили в Чехии без предъявления обвинений

Уточняется, что их отпустили без каких-либо ограничений — без залога, подписки о невыезде и иных процессуальных обязательств.

Также отмечается, что обнаруженное в автомобиле вещество относится к числу запрещенных, а расследование дела продолжается.

Митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах 24 мая. Во время досмотра машины были обнаружены четыре контейнера с белым порошком. Священнослужитель отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков, назвав произошедшее провокацией, сообщает Ura.ra.

