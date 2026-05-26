Шойгу: Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией

Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией. Как пишет RT, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Шойгу рассказал о «зародышах НАТО» на Востоке

По его словам, звучащие Западе заявления об угрозах, якобы исходящих от России и Белоруссии, нужны для обоснования постоянно растущих расходов на поддержку Киева.

«Очевидно, они рассчитывали на запугивание европейского обывателя», - отметил политик на встрече с госсекретарем белорусского Совбеза Александром Вольфовичем.

Ранее Шойгу заявил, что Молдавия и Евросоюз пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
