Шойгу: Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией
Запад с 2022 года выделил Украине более $325 млрд на конфликт с Россией. Как пишет RT, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
По его словам, звучащие Западе заявления об угрозах, якобы исходящих от России и Белоруссии, нужны для обоснования постоянно растущих расходов на поддержку Киева.
«Очевидно, они рассчитывали на запугивание европейского обывателя», - отметил политик на встрече с госсекретарем белорусского Совбеза Александром Вольфовичем.
Ранее Шойгу заявил, что Молдавия и Евросоюз пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
