«У нас сейчас таксисты работают либо нелегально, либо по серым схемам, когда деньги перечисляются непонятным способом, еще есть индивидуальные предприниматели, тогда тут уже не зарплата, а выручка. Из этой суммы еще нужно уплатить налоги, обеспечительные платежи по лизингу и аренде авто. Если человек в декабре из машины не выходил, рискуя своей жизнью и жизнью пассажиров, он мог заработать 500 тысяч, но от этой выручки в кармане останется максимум 150-200 тысяч рублей», - объяснил он.

Он также рассказал, почему в тарифе «бизнес» чаще всего не получается больше заработать.

«В Москве у нас водители, которые официально трудоустроены, получают 60-100 тысяч рублей в месяц, но таких не так много. Если нарушать режим труда и отдыха, люди могут получать больше – до 120 тысяч рублей и выше. Выручка водителя эконом-класса в несколько раз может отличаться от водителя на бизнес-классе. Но в «бизнесе» и другие расходы: чаще моется автомобиль, чаще сервис, чтобы ничего не шумело, вода, конфеты... В итоге получается, что доход почти одинаковый. Средняя разница – 20-30%, а иногда на экономе даже больше бывает заработок», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил НСН, что только «громкая» забастовка таксистов будет действенна в борьбе с низкими тарифами на поездки и высокой комиссией агрегаторов для водителей.

