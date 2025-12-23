Таксисты опровергли новость о полумиллионных зарплатах
Большинство таксистов в России работают нелегально или по серым схемам, а также с нарушениями режима труда и отдыха, заявил НСН Евгений Грэк.
В Москве водители такси, которые официально трудоустроены, получают 60-100 тысяч рублей в месяц, заработать 150-200 тысяч можно только при нарушении режима труда и отдыха, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Ранее основатель таксопарка Станислав Еговцев заявил, что зарплаты таксистов достигли полумиллиона рублей, а четверть водителей получают в среднем от 250 до 400 тыс. рублей. В Финансовом университете при правительстве РФ приводят более скромные цифры, говоря о среднем заработке таксистов — от 70 до 90 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Грэк отметил, что заработок в 500 тысяч - это ненормальная ситуация.
«У нас сейчас таксисты работают либо нелегально, либо по серым схемам, когда деньги перечисляются непонятным способом, еще есть индивидуальные предприниматели, тогда тут уже не зарплата, а выручка. Из этой суммы еще нужно уплатить налоги, обеспечительные платежи по лизингу и аренде авто. Если человек в декабре из машины не выходил, рискуя своей жизнью и жизнью пассажиров, он мог заработать 500 тысяч, но от этой выручки в кармане останется максимум 150-200 тысяч рублей», - объяснил он.
Он также рассказал, почему в тарифе «бизнес» чаще всего не получается больше заработать.
«В Москве у нас водители, которые официально трудоустроены, получают 60-100 тысяч рублей в месяц, но таких не так много. Если нарушать режим труда и отдыха, люди могут получать больше – до 120 тысяч рублей и выше. Выручка водителя эконом-класса в несколько раз может отличаться от водителя на бизнес-классе. Но в «бизнесе» и другие расходы: чаще моется автомобиль, чаще сервис, чтобы ничего не шумело, вода, конфеты... В итоге получается, что доход почти одинаковый. Средняя разница – 20-30%, а иногда на экономе даже больше бывает заработок», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил НСН, что только «громкая» забастовка таксистов будет действенна в борьбе с низкими тарифами на поездки и высокой комиссией агрегаторов для водителей.
