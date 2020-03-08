В России определили, кто контактировал с новыми заболевшими COVID-19

Все люди, которые взаимодействовали с новыми заболевшими коронавирусом в России, выявлены. Началась работа по помещению их под медицинское наблюдение. Об этом проинформировали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - цитирует РИА Новости официальное сообщение.

В КНР не выявлены новые случаи коронавируса за пределами Хубэя

Ранее стало известно, что в России зарегистрированы три новых случая заражения вирусом COVID-19: в Калининградской, Московской, Белгородской областях. Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 17 человек.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Тимин
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