В России определили, кто контактировал с новыми заболевшими COVID-19

Все люди, которые взаимодействовали с новыми заболевшими коронавирусом в России, выявлены. Началась работа по помещению их под медицинское наблюдение. Об этом проинформировали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - цитирует РИА Новости официальное сообщение.