В России определили, кто контактировал с новыми заболевшими COVID-19
Все люди, которые взаимодействовали с новыми заболевшими коронавирусом в России, выявлены. Началась работа по помещению их под медицинское наблюдение. Об этом проинформировали в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.
«Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», - цитирует РИА Новости официальное сообщение.
Ранее стало известно, что в России зарегистрированы три новых случая заражения вирусом COVID-19: в Калининградской, Московской, Белгородской областях. Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 17 человек.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о лечении изменившегося коронавируса. Он призвал россиян следовать рекомендациям врачей и брать больничный при первой необходимости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Дорогие женщины: Россияне берут микрокредиты для покупки подарков
- Академик РАН: опасность коронавируса преувеличена
- В России определили, кто контактировал с новыми заболевшими COVID-19
- В России выявлены три новых случая инфицирования COVID-19
- Тихонов упрекнул Губерниеву в потере аудиторий в ответ на допинг-обвинения