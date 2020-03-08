В КНР не выявлены новые случаи коронавируса за пределами Хубэя

За сутки в Китае впервые не зарегистрированы новые случаи заражением коронавирусом за границей провинции Хубэй. Об этом сообщает официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн 8 марта, в воскресенье.

«За пределами провинции Хубэй в других регионах было зарегистрировано три случая заболевания, все они ввозные из-за границы. Впервые на самой территории Китая не выявлено новых случаев заражения», - цитирует Ми Фэн РИА Новости.

Всего за сутки в КНР зафиксировано 44 новых инфицированных COVID-2019. Отмечается, что 41 человек заразились коронавирусом в Хубэе, трое граждан вернулись заболевшими из Пекина и Ганьсу.

Всего зарегистрировано и подтверждено 80 695 случаев коронавируса. Выписано из больниц 57 065 человек, скончались 3097 человек.