В КНР не выявлены новые случаи коронавируса за пределами Хубэя
За сутки в Китае впервые не зарегистрированы новые случаи заражением коронавирусом за границей провинции Хубэй. Об этом сообщает официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн 8 марта, в воскресенье.
«За пределами провинции Хубэй в других регионах было зарегистрировано три случая заболевания, все они ввозные из-за границы. Впервые на самой территории Китая не выявлено новых случаев заражения», - цитирует Ми Фэн РИА Новости.
Всего за сутки в КНР зафиксировано 44 новых инфицированных COVID-2019. Отмечается, что 41 человек заразились коронавирусом в Хубэе, трое граждан вернулись заболевшими из Пекина и Ганьсу.
Всего зарегистрировано и подтверждено 80 695 случаев коронавируса. Выписано из больниц 57 065 человек, скончались 3097 человек.
7 марта в России с коронавирусом госпитализированы три человека в Липецке, один – в Санкт-Петербурге. Число зарегистрированных в РФ случаев нового коронавируса достигло 14.
Ранее стало известно, что симптомы коронавируса поменялись. В этой связи первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что не стоит этого пугаться, потому что иммунитет на его формы вырабатывается у все большего числа людей.
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