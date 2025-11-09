В России ограничили продажи Lada Largus
С 21 октября продажи автомобилей Lada Largus в дилерских центрах временно ограничены. Об этом сообщает Росстандарт.
В ведомстве пояснили, что продажи ограничены до завершения проверки случаев затруднённого вращения рулевого колеса, а также до окончания тестирования компонентов и анализа материалов, использованных в производстве автомобилей.
В ведомстве уточнили, что при обращениях владельцев выполняется гарантийный ремонт, а все выполненные на сегодняшний день ремонты оказались эффективными и повторных обращений не поступало.
Ранее владельцы новых Lada Largus массово жаловались на проблемы с рулевым управлением - руль автомобиля «закусывает» при управлении, напоминает НСН.
