В России ограничили продажи Lada Largus

В ведомстве пояснили, что продажи ограничены до завершения проверки случаев затруднённого вращения рулевого колеса, а также до окончания тестирования компонентов и анализа материалов, использованных в производстве автомобилей.

В ведомстве уточнили, что при обращениях владельцев выполняется гарантийный ремонт, а все выполненные на сегодняшний день ремонты оказались эффективными и повторных обращений не поступало.

Ранее владельцы новых Lada Largus массово жаловались на проблемы с рулевым управлением - руль автомобиля «закусывает» при управлении, напоминает НСН.

