В России объявили об инвентаризации объемов вакцин от коронавируса

«На фоне повышенного спроса отмечались некоторые задержки в доставке вакцин в регионы. Чтобы в будущем не допускать таких ситуаций, Минпромторгу и Минздраву поручено провести инвентаризацию объёмов вакцин, чтобы актуализировать информацию об остатках, спрогнозировать потребность и сформировать резерв. Об этой работе нужно доложить в правительство до 21 июля», - говорится в сообщении.

Сейчас в России недостаток вакцин, и это в той ситуации, когда зарубежные вакцины в страну не пускают, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

«Есть Россия, население которой примерно два процента от мирового. В мире уже поставлено три миллиарда четыреста миллионов доз вакцин, самых разных, в основном на базе десяти самых массово производимых вакцин, из которых, кстати, четыре векторных, как наш Спутник V, и четыре инактивированные, как наш Ковивак. И ничего! Никто от этого не страдает. Почему мы должны страдать от избытка? Или мы будем радоваться недостатку? Сейчас у нас недостаток вакцин. А зарубежные вакцины к нам даже не пускают. Сейчас у нас недостаток вакцин. А зарубежные вакцины к нам даже не пускают. Мы попали в Советский Союз», - считает ученый.

