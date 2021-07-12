«Мы попали в Советский Союз». Вирусолог возмутился недопуском в Россию зарубежных вакцин

Заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета рассказал, что игнорировать какую-то из доступных на сей момент вакцин могут только жители столицы. В регионах дефицит такой сильный, что на вакцинацию уже перестали записывать.

«Что значит игнорировать? Вы в Москве живете в совершенно другом мире. В Новосибирске очередь на все вакцины: и на «Спутник V», и на «КовиВак» - везде очередь. Не принимают людей, не записывают даже. Поэтому никакого игнорирования здесь нет. У вас жемчуг мелковат, а у нас хлебушка не хватает», - заявил специалист.

По его словам, вопрос о том, нет ли в России возможности производить больше вакцин, надо задать руководителю Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву.

«Он на себя взял всю ответственность за производство всех вакцин. Генеральный директор фонда давал интервью, что мы весь мир завалим вакцинами. Вот и завалил. Результат мы видим», - сказал Нетесов.

Он призвал не ограничивать самих себя и не заставлять людей прививаться только одной вакциной.

У нас в стране разработаны минимум две более или менее надежные вакцины – «Спутник V» и «КовиВак». И люди пусть выбирают сами, давайте мы не будем это делать за них. А то вам скоро предложат один сорт колбасы в магазине, как было в Советском Союзе», - заявил ученый.

Ранее в Минздраве сообщили, что иностранные производители подали заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в России.

