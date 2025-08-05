В Госдуме предложили совместное воспитание детей после развода
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона о совместном воспитании родителями детей после развода, сообщает «РЕН ТВ».
Если супруги не смогли договориться после развода, с кем должен оставаться ребенок, суд может обязать их на совместное воспитание. Если инициатива будет принята, то родителям определят индивидуальный график проживания детей с каждым из них. Будет учитываться и мнение несовершеннолетних, достигших 10 лет.
При этом суд не может назначить совместное проживание, если у одного из супругов нет собственного жилья или он проживает за границей. Также его не назначат при отсутствии родительских прав.
Почти 80% детей на суде при решении вопроса о том, с кем они будут жить при разводе родителей, отвечают, что хотели бы проживать и с мамой, и с папой. Об этом в пресс-центре НСН рассказала адвокат по семейным делам Анна Глущенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru