Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору

Чтобы не платить утилизационный сбор по новым тарифам, россиянам необходимо успеть заказать иномарку до 24 октября. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Откладывать некуда: Россияне спешат купить машину перед повышением утильсбора

По его словам, это станет возможным только в том случае, если Минпромторг РФ действительно на месяц перенесёт дату ввода нового порядка начисления утильсбора.

По его словам, в противном случае машина просто не успеет пройти все таможенные процедуры.

«Надеемся, что Минпромторг за выходные выдаст официальное заявление, и можно будет со спокойной душой проводить оплаты», – заключил Рогов.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения нового механизма расчёта утильсбора на легковые автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтилизацияТарифыМинпромторгАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры