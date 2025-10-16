Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору

По его словам, это станет возможным только в том случае, если Минпромторг РФ действительно на месяц перенесёт дату ввода нового порядка начисления утильсбора.

По его словам, в противном случае машина просто не успеет пройти все таможенные процедуры.

«Надеемся, что Минпромторг за выходные выдаст официальное заявление, и можно будет со спокойной душой проводить оплаты», – заключил Рогов.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу проработать возможную отсрочку введения нового механизма расчёта утильсбора на легковые автомобили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

