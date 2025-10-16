СМИ узнали о предложениях Зеленского для Трампа в обмен на оружие

Среди других пунктов — предоставление американским нефтяным компаниям доступа к украинской трубопроводной инфраструктуре для экспорта в Словакию и Венгрию, а также предложение использовать подземные газовые хранилища Украины для дешевого хранения сжиженного природного газа, предназначенного для Европы.

Ранее Трамп сообщил о намерении провести встречу с Зеленским 17 октября в Белом доме. Украинский лидер выразил надежду, что сможет добиться согласия США на передачу дальнобойных ракет. Сам Трамп заявил, что почти принял решение по этому вопросу, но хочет уточнить, как именно Киев собирается использовать вооружение, передает «Радиоточка НСН».

