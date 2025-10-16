Названы даты ЕГЭ-2026

Минпросвещения и Рособрнадзор вынесли на общественное обсуждение проект приказа с расписанием Единого государственного экзамена на 2026 год. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, досрочный этап экзамена пройдет с 20 марта по 20 апреля. Основной период начнется 1 июня, когда выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку назначен на 4 июня, по математике — на 8 июня.

11 июня состоятся экзамены по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Устные испытания по языкам и информатика запланированы на 18-19 июня.

Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по своему выбору. Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 31 октября, передает «Радиоточка НСН».

