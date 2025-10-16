Названы даты ЕГЭ-2026

Минпросвещения и Рособрнадзор вынесли на общественное обсуждение проект приказа с расписанием Единого государственного экзамена на 2026 год. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно проекту, досрочный этап экзамена пройдет с 20 марта по 20 апреля. Основной период начнется 1 июня, когда выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку назначен на 4 июня, по математике — на 8 июня.