Названы даты ЕГЭ-2026
Минпросвещения и Рособрнадзор вынесли на общественное обсуждение проект приказа с расписанием Единого государственного экзамена на 2026 год. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Согласно проекту, досрочный этап экзамена пройдет с 20 марта по 20 апреля. Основной период начнется 1 июня, когда выпускники будут сдавать историю, литературу и химию. ЕГЭ по русскому языку назначен на 4 июня, по математике — на 8 июня.
11 июня состоятся экзамены по обществознанию и физике, 15 июня — по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Устные испытания по языкам и информатика запланированы на 18-19 июня.
Резервные дни предусмотрены с 22 по 25 июня. Кроме того, 8 и 9 июля выпускники смогут пересдать один из предметов по своему выбору. Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 31 октября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России не поверили в возвращение российских команд в еврокубки
- Бывшие футболисты «Химок» могут не получить долги после банкротства
- СМИ узнали о предложениях Зеленского для Трампа в обмен на оружие
- Названы даты ЕГЭ-2026
- СМИ: Украина получила две партии купленных Евросоюзом вооружений США
- «А в Америке кто-то знал?»: Почему же отменились концерты Hollywood Undead в России
- Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору
- Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
- Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
- СМИ: Начался телефонный разговор Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru