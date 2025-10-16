Бывшие футболисты «Химок» могут не получить долги после банкротства
Бывшие футболисты подмосковных «Химок» вряд ли смогут вернуть все задолженности после банкротства клуба, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, средний уровень удовлетворения требований кредиторов в делах о банкротстве в России в 2025 году не превышает 10-12%.
Эксперт напомнил, что после признания клуба банкротом все претензии, включая долги перед игроками, рассматриваются только в рамках конкурсного производства. Требования, связанные с трудовыми договорами — зарплата, премии, компенсации, — включаются во вторую очередь реестра, которая имеет преимущество перед коммерческими кредиторами, однако фактическая выплата зависит от наличия активов у должника.
Если имущества у клуба недостаточно, даже подтвержденные судом требования могут остаться неудовлетворёнными, отметил Салкин.
«Химки» приостановили деятельность из-за долгов свыше миллиарда рублей и лишились права выступать в высшем дивизионе. В сентябре команду признали банкротом. По данным Telegram-канала «Mash на спорте», бывшие игроки, включая Георгия Джикию, Антона Заболотного, Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева, подали иски на общую сумму около 695 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России могут подорожать электромобили и гибриды из-за роста утильсбора
- Радимов не поверил в возвращение российских команд в еврокубки
- Бывшие футболисты «Химок» могут не получить долги после банкротства
- СМИ узнали о предложениях Зеленского для Трампа в обмен на оружие
- Названы даты ЕГЭ-2026
- СМИ: Украина получила две партии купленных Евросоюзом вооружений США
- «А в Америке кто-то знал?»: Почему же отменились концерты Hollywood Undead в России
- Россиянам назвали последний день для заказа иномарки по старому утильсбору
- Патриарх Кирилл заявил о неминуемости апокалипсиса
- Трамп подтвердил, что проводит телефонный разговор с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru