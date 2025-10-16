СМИ: Украина получила две партии купленных Евросоюзом вооружений США

Как пишет RT, речь идёт об инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В её рамках страны Европы приобретают у США военную технику и боеприпасы, которые затем передаются Киеву.

«Две первые партии были доставлены, ещё две следующие готовятся», — говорится в сообщении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает поступления двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

