СМИ: Украина получила две партии купленных Евросоюзом вооружений США

Украина получила две партии американских вооружений, которые были приобретены для неё европейскими партнёрами и Канадой. Об этом со сслыкой на источники сообщает Bloomberg.

Германия поставит Украине две новые системы ПВО IRIS-T и боеприпасы

Как пишет RT, речь идёт об инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). В её рамках страны Европы приобретают у США военную технику и боеприпасы, которые затем передаются Киеву.

«Две первые партии были доставлены, ещё две следующие готовятся», — говорится в сообщении.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает поступления двух зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ВооружениеСШАУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры