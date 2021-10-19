Мухин: Депутаты должны бороться с бедностью, а не бегать от прививок
Политолог специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Госдепе заговорили о реакции НАТО на "агрессию" России
НАТО не намерено менять политику в отношении России и продолжит реагировать на "агрессию" со стороны Москвы.
Алексей Мухин: «Мы узнали, что НАТО не намерено менять свою политику в отношении России. Напомню, что суть «агрессии» России состояла в том, что она приостановила работу своего представительства при НАТО в Брюсселе. В общем, телега вновь стоит впереди лошади у наших западных партнеров», - сказал он.
В КПРФ отказались от обязательной вакцинации депутатов от COVID-19
Коммунисты не планируют проводить какие-то специальные меры по вакцинации от коронавируса непривитых депутатов фракции КПРФ в Госдуме, подобные вещи являются добровольным делом каждого депутата
Алексей Мухин: «Это, конечно, так. Конституция закрепляет право за гражданином выбирать - делать прививку или нет. Но я напомню, что депутаты – это не совсем граждане, это уполномоченные и поэтому их безответственное поведение является эталонным для избирателей. В данном случае, ответственность на себя взята. Ждем кровавых мальчиков в глазах», - резюмировал собеседник НСН.
Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью
Госдума приступает к обсуждению бюджета на 2022-2024 годы. «Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Алексей Мухин: «Полагаю, что депкорпус и должен сосредоточиться на таких мероприятиях и задачах. А не бегать от прививок, подавая дурной пример», - отметил политолог.
В Белоруссии назвали сроки голосования по поправкам в конституцию
Голосование по внесению поправок в конституцию Белоруссии состоится в конце февраля 2022 года, сообщила "Известиям" председатель Совета республики Национального собрания (верхней палаты парламента, – ред.) страны Наталья Качанова. Она напомнила, что изменения разрабатывала конституционная комиссия, которая продолжает работать над документом. Качанова также отметила, что уже есть проект обновленной конституции, который представили главе государства Александру Лукашенко.
Алексей Мухин: «Председатель Совета республики Национального собрания Наталья Качанова, как предполагается прибудет в России, а конституционная комиссия продолжает работать над документом. Уже есть проект обновленной Конституции, который был представлен Александру Лукашенко. Однако, судя по тому что работа продолжается, он внес коррективы. Ну, хотелось бы все посмотреть, как говорится», - сыронизировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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