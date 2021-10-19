Мухин: Депутаты должны бороться с бедностью, а не бегать от прививок

Алексей Мухин: «Это, конечно, так. Конституция закрепляет право за гражданином выбирать - делать прививку или нет. Но я напомню, что депутаты – это не совсем граждане, это уполномоченные и поэтому их безответственное поведение является эталонным для избирателей. В данном случае, ответственность на себя взята. Ждем кровавых мальчиков в глазах», - резюмировал собеседник НСН.

