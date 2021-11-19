В Госдуме поддержали повышение прожиточного минимума и МРОТ
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволят реально бороться с бедностью в России, сообщает РИА Новости.
По его словам, комитет поддержал поправки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 года, внесённые президентом Владимиром Путиным.
«Предложение президента взвешенно, просчитано и даёт возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается», - подчеркнул Макаров.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение прожиточного минимума и выплат, которые зависят от этой величины, затронет 16 млн граждан России, а повышение МРОТ — 3 млн занятых в экономике граждан.
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