В России объединят дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
Следственный комитет РФ объединит уголовные дела о зверствах нацистов против населения СССР в одно производство, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.
По его словам, следственные органы будут рассматривать дело о геноциде народов СССР. В него войдут уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, об уничтожении более 200 детей в Ейском детском доме, об обстоятельствах уничтожения людей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя, факты массовых убийств мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где нацисты расстреляли более 30 тысяч человек.
Отмечается, что решение об объединении дел было принято с учетом масштабов карательных действий и полученных доказательств их направленности на полное уничтожение мирного населения СССР.
По данным СК РФ, воспоминания выживших очевидцев преступлений помогут восстановить детали нацистских преступлений и задокументировать факты уничтожения мирного населения без военной необходимости, так как, по словам представителя ведомства, это и является основном признаком геноцида.
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