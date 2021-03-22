В России объединят дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

По его словам, следственные органы будут рассматривать дело о геноциде народов СССР. В него войдут уголовные дела о массовых убийствах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области, об уничтожении более 200 детей в Ейском детском доме, об обстоятельствах уничтожения людей в концлагерях в поселке Моглино Псковской области и в районе Симферополя, факты массовых убийств мирных граждан в Ростовской области в 1942 году, где нацисты расстреляли более 30 тысяч человек.

Отмечается, что решение об объединении дел было принято с учетом масштабов карательных действий и полученных доказательств их направленности на полное уничтожение мирного населения СССР.

По данным СК РФ, воспоминания выживших очевидцев преступлений помогут восстановить детали нацистских преступлений и задокументировать факты уничтожения мирного населения без военной необходимости, так как, по словам представителя ведомства, это и является основном признаком геноцида.

