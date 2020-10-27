Убийство нацистами жителей СССР впервые признано в РФ геноцидом

Массовые убийства мирных жителей нацистами на территории СССР в период Великой Отечественной войны впервые в отечественном судопроизводстве признаны геноцидом. Такое решение вынес сегодня Солецкий районный суд по факту событий в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

Как отметил в ходе выступления в суде представитель прокуратуры, факты истребления этнических групп советского народа ранее не получали официального признания. При этом устав Нюрнбергского трибунала отменил срок давности для военных преступлений, «Известия».

Дать юридическое определение вновь выявленным преступлениям ранее поручила региональному подразделению Генеральная прокуратура. В итоге суд признал геноцидом убийство не менее 2,6 тысяч советских граждан в 1942-1943 годах участниками «тайлькоманды» СС в Жестяной Горке.

