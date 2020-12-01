СК РФ в Волгоградской области опросит бывших узников концлагерей в рамках дела о геноциде
Следственный комитет РФ в Волгоградской области опрашивает свидетелей нацистских преступлений в рамках расследования дела о геноциде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
По словам Петренко, Следственный комитет расследует уголовное дело о геноциде во время Великой отечественной войны. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства тех преступлений, которые совершили фашистские захватчики.
По данным СК РФ, воспоминания выживших очевидцев преступлений помогут восстановить детали нацистских преступлений и задокументировать факты уничтожения мирного населения без военной необходимости, так как, по словам представителя ведомства, это и является основном признаком геноцида.
По данным Следственного комитета, в Волгоградской области проживает около 1000 бывших узников концентрационных лагерей. Их будут опрашивать в качестве свидетелей.
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