СК РФ в Волгоградской области опросит бывших узников концлагерей в рамках дела о геноциде

Следственный комитет РФ в Волгоградской области опрашивает свидетелей нацистских преступлений в рамках расследования дела о геноциде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

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По словам Петренко, Следственный комитет расследует уголовное дело о геноциде во время Великой отечественной войны. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства тех преступлений, которые совершили фашистские захватчики.

По данным СК РФ, воспоминания выживших очевидцев преступлений помогут восстановить детали нацистских преступлений и задокументировать факты уничтожения мирного населения без военной необходимости, так как, по словам представителя ведомства, это и является основном признаком геноцида.

По данным Следственного комитета, в Волгоградской области проживает около 1000 бывших узников концентрационных лагерей. Их будут опрашивать в качестве свидетелей.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ФашизмГеноцидСледственный Комитет Рф
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