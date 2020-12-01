СК РФ в Волгоградской области опросит бывших узников концлагерей в рамках дела о геноциде

По словам Петренко, Следственный комитет расследует уголовное дело о геноциде во время Великой отечественной войны. В рамках расследования устанавливаются обстоятельства тех преступлений, которые совершили фашистские захватчики.

По данным СК РФ, воспоминания выживших очевидцев преступлений помогут восстановить детали нацистских преступлений и задокументировать факты уничтожения мирного населения без военной необходимости, так как, по словам представителя ведомства, это и является основном признаком геноцида.

По данным Следственного комитета, в Волгоградской области проживает около 1000 бывших узников концентрационных лагерей. Их будут опрашивать в качестве свидетелей.