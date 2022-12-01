В России новый вирус атакует мэрии и суды
В России мэрии и суды в ряде регионах атаковал новый компьютерный вирус CryWiper, сообщают «Известия».
Хакерская программа способна уничтожать содержимое файлов и устанавливает на устройстве сообщение с требованием выкупа. В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткоин-адрес кошелька, указав сумму более 500 тысяч рублей, сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Федор Синицын.
По словам эксперта, даже в случае оплаты в адрес хакеров пользователь не сможет уберечь свои файлы: они пропадут без возможности восстановления, когда преступники получат деньги. Таков изначальный замысел разработчика CryWiper.
Вирус используется для атаки на базы данных, архивы и отдельные пользовательские документы.
Большинство актуальных на сегодня зловредов в качестве способа проникновения в компьютерную сеть компании-жертвы использовали фишинговые письма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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