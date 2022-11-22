В Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания
Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев в своём Telegram-канале заявил, что отечественным хакерам следует присваивать воинские звания.
Комментируя взлом серверов Минфина Украины, о котором сообщили участники хакерской группировки XakNet, он отметил, что кроме званий следует давать и государственные награды, независимо от того, в какой стране находится «такой русский программист - на Украине, в Тбилиси, в Эмиратах или ещё где-то».
«Наши программисты лучшие в мире и все это знают. К сожалению, они сейчас уезжают за рубеж, думая, что могут попасть в армию и пойти служить с оружием в руках. Но их оружие – компьютер, и где бы они не находились, они могут делать вот такие дела», - заключил парламентарий.
Ранее украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, заявил о взломе аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает RT.
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