В Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания

Комментируя взлом серверов Минфина Украины, о котором сообщили участники хакерской группировки XakNet, он отметил, что кроме званий следует давать и государственные награды, независимо от того, в какой стране находится «такой русский программист - на Украине, в Тбилиси, в Эмиратах или ещё где-то».

«Наши программисты лучшие в мире и все это знают. К сожалению, они сейчас уезжают за рубеж, думая, что могут попасть в армию и пойти служить с оружием в руках. Но их оружие – компьютер, и где бы они не находились, они могут делать вот такие дела», - заключил парламентарий.

Ранее украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, заявил о взломе аккаунт главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает RT.

