В «Лаборатории Касперского» рассказали о четырехкратном увеличении числа хакерских атак в РФ

Число атак вирусов-шифровальщиков в России с середины марта 2022 года выросло в четыре раза по отношению к концу предыдущего месяца. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на специалистов по информационной безопасности «Лаборатории Касперского».

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Как отметил главный эксперт компании Сергей Голованов, шифровальщики усилили активность, а их деятельность нацелена не только на финансовую выгоду: вирусы пытаются помешать работе бизнеса.

«Большинство актуальных на сегодня зловредов в качестве способа проникновения в компьютерную сеть компании-жертвы использовали фишинговые письма. В них злоумышленники, помимо прочего, убеждали сотрудников открыть якобы нормативные документы от российских ведомств и запустить вредоносное вложение», – подчеркнул Голованов.

После начала специальной военной операции РФ на Украине хакеры неоднократно атаковали сайты правительственных учреждений, СМИ и других организаций. В МИД России пригрозили зачинщикам и исполнителям кибератак тяжелыми последствиями, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибербезопасностьВирусЛаборатория Касперского
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