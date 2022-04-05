В «Лаборатории Касперского» рассказали о четырехкратном увеличении числа хакерских атак в РФ
Число атак вирусов-шифровальщиков в России с середины марта 2022 года выросло в четыре раза по отношению к концу предыдущего месяца. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на специалистов по информационной безопасности «Лаборатории Касперского».
Как отметил главный эксперт компании Сергей Голованов, шифровальщики усилили активность, а их деятельность нацелена не только на финансовую выгоду: вирусы пытаются помешать работе бизнеса.
«Большинство актуальных на сегодня зловредов в качестве способа проникновения в компьютерную сеть компании-жертвы использовали фишинговые письма. В них злоумышленники, помимо прочего, убеждали сотрудников открыть якобы нормативные документы от российских ведомств и запустить вредоносное вложение», – подчеркнул Голованов.
После начала специальной военной операции РФ на Украине хакеры неоднократно атаковали сайты правительственных учреждений, СМИ и других организаций. В МИД России пригрозили зачинщикам и исполнителям кибератак тяжелыми последствиями, пишет Ura.ru.
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