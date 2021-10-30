В России новый антирекорд по заражению COVID-19

Темп прироста составил 0,48%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 251 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 326 (8,3%) без клинических проявлений», - сообщает оперштаб.

За последние сутки в стране скончались от инфекции 1 160 человек, всего погибло от заболевания 237 380 россиян.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 28 909 пациентов. Всего вылечились от COVID-19 7 331 424 человек.

Ранее была опубликована статистика смертности от коронавируса за сентябрь текущего года. Jn CJVID-19 умерли 39 638 россиян, в 34 403 случаях инфекция была идентифицирована, следует из данных Росстата.

