В России новый антирекорд по заражению COVID-19
В России за истекшие сутки выявлен 40 251 новый случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии инфицированы COVID-19 8 472 797 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Темп прироста составил 0,48%.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 40 251 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 326 (8,3%) без клинических проявлений», - сообщает оперштаб.
За последние сутки в стране скончались от инфекции 1 160 человек, всего погибло от заболевания 237 380 россиян.
Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 28 909 пациентов. Всего вылечились от COVID-19 7 331 424 человек.
Ранее была опубликована статистика смертности от коронавируса за сентябрь текущего года. Jn CJVID-19 умерли 39 638 россиян, в 34 403 случаях инфекция была идентифицирована, следует из данных Росстата.
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Горячие новости
Заразились
8,5 млн+40 251 / сут.
Умерли
237 тыс.+1 160 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+28 909 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru